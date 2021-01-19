Зюганов прокомментировал ситуацию с Навальным

Зюганов прокомментировал ситуацию с Навальным
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Председатель КПРФ не считает блогера самостоятельной политической фигурой

Алексей Навальный не относится к российским оппозиционерам, поскольку он действует по указке Запада. На это обратил внимание лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Я не считаю его оппозиционером. Он представляет американский финансовый капитал. (...) Они его подают как большого деятеля, но за этим нет ничего, кроме попытки опошлить российскую действительность",

высказался Зюганов в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению лидера российских коммунистов, Навальный – не первый опыт западных специалистов по "раскручиванию" нужных людей.

"Он сам себе не хозяин", – заключил председатель КПРФ.

Навальный вернулся в РФ из ФРГ 17 января. В аэропорту Шереметьево его задержали за нарушения режима условного заключения. По решениюХимкинского горсуда блогер останется под стражей до 15 февраля. в СИЗО, где содержится Навальный, уже побывали общественные наблюдатели.

Николай ВИКТОРОВ

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