Нужна помощь европейцев: Тихановская пожелала вернуться в Белоруссию

Нужна помощь европейцев: Тихановская пожелала вернуться в Белоруссию
Светлана Тихановская. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
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Беглая оппозиционерка боится попасть под суд на Родине

Светлана Тихановская объявила о своем намерении вернуться в Белоруссию. Однако бывшая участница предвыборной гонки за пост главы Республики считает, что сама не сможет организовать безопасное путешествие домой.

Бывшую кухарку, а ныне лидера белорусских оппозиционных сил пугает перспектива встречи с сотрудниками правоохранительных органов родного государства. Тихановская считает, что от такой участи ее должны защитить представители ОБСЕ. Им-то и следует помочь белоруске вернуться на Родину.

На сайте оппозиционерки также говорится, что несогласные с политикой избранного президента страны Александра Лукашенко рассчитывают на помощь международных организаций в выстраивании диалога с различными силами и обсуждении ситуации по Белоруссии.

Тихановская также заявила, что в течение следующих 45 дней в стране якобы пройдут "новые выборы".

К слову, недавно Светлана придумала новое название для Белоруссии. С такой идеей она обратилась к главе МИД Литвы. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Столетиями методы у пиратов одни и те же В. И. Ульянова тоже в почтовом вагоне привезли. Но на мой взгляд, так как он был человек хорошо образованный он их обманул перевел страну с морского на континентальное право при котором морское право не действительно.
А теперь у нас снова морское право, а оно написано пиратами и для пиратов. Все остальные ресурсные колонии. Определить можно просто как подписывается гарант Ф. ФФФФФ, а с чьим он портретом ходит уже и сам забыл свои корни.
Хватит ли у этих духу и сил обмануть своих кураторов, это не известно. Судя по Украине, то нет в них жилки...
Старый пенс
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А Батька ждёт! Сразу её изолятор СИЗО на карантин.
Garry
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Прямо по одному сценарию действуют, Навальный вернулся теперь и Тихановская хочет. Суть везде одна подорвать государство и посадить западных кукол на престол. Американский обком методички не меняет. Пусть приезжает надо подготовить камеру для карантина лет на 10 чтобы полностью излечилась.
Гость
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Насколько она все же глупая, телик смотри: овальный переходит в анального! Не доходит. С головой плохо у кандидата бывшего.
Гость
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В США за то, что она наговорила, если бы она была гражданкой США, присела бы на электрический стул. А здесь как отработанный материал, захотела на родину без тюрьмы.
Гость
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дура баба она еще не поняла в какое <цензура> вляпалась
Серж
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велком в кутузку! )
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