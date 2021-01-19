Facebook и Instagram согласились на требования Турции

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В Турции откроются представительства американских социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщил заместитель руководителя Министерства транспорта и инфраструктуры республики Омер Фатих Сайян.
"Хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253",
– передает слова чиновника РИА "Новости".
Закон под номером 7253 о регулировании социальных сетей был принят парламентом Турции в июле 2020 г. и вступил в силу с 1 октября 2020 года. В соответствии с документом, все соцсети, число пользователей которых превышает 1 миллион, обязаны иметь представительство в Турции, причем его глава должен быть гражданином этой республики.
Закон также требует хранения личных данных турецких пользователей только на территории Турции и предусматривает возможность удаления сообщений, которые местные власти сочтут оскорбительными и клеветническими.
В ноябре прошлого года турецкий регулятор оштрафовал Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok на 10 млн турецких лир за несоблюдение закона.
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