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Западные СМИ с радостью обсуждают новую "сенсацию" –
задержание воровки ноутбука с "тайнами" США, которые хотели передать разведке
РФ. По мнению известного журналиста Владимира Соловьева, такая новость – это
просто "набор смешных глупостей".
Речь идет о краже ноутбука спикера парламента США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия.
Телеведущий напомнил, что мы живем в XXI веке, и сегодня уже нет никакой необходимости физически транспортировать устройства, чтобы разжиться нужной информацией.
Соловьева весьма насмешил тот факт, что кто-то в Америке представляет картину, как некий коварный спецагент перевозит ноутбук через океан и передает его другим тайным сотрудникам. Владимир пошутил, что наши разведчики при таком раскладе наверно должны были со стамеской взламывать устройство.
Как подчеркнул журналист в беседе с изданием "Взгляд", такие заявления говорят только об одном: объединенный Запад стремится использовать любой повод для нападок на нашу страну.
Напомним, сегодня воровку ноутбука высокопоставленной американки схватили в Пенсильвании.
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