Япония сделала заявление по Курилам на фоне новой милитаризации – эксперт

Призывы к решению проблемы спорных островов не означают стремления к миру

Территориальные претензии Токио звучат на фоне его курса на милитаризацию и сближения с Вашингтоном. На это указал военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Накануне премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что в вопросе Курил пора ставить точку. Он также отметил, что Токио заинтересован в заключении мирного договора с Москвой, при этом союзнические отношения с Вашингтоном назвал основой японской внешней политики.

Учитывая взятый Японией курс на милитаризацию, ее территориальные притязания к соседям являются вызовом для всего мира, считает эксперт.

"Япония после распада СССР проводит активную и агрессивную политику в дипломатическом и информационном пространстве, пытаясь спровоцировать процесс какого-либо изменения статуса территории Курильских островов с конечной целью заполучить их",

– приводит РИА ФАН слова Простакова. Он отметил, что японские власти порой пытаются давать обещания, которые заведомо не могут исполнить, учитывая их подчиненный статус по отношению к США. Более того, принятые поправки к Конституции РФ прямо запрещают отчуждение территорий. Поэтому любые переговоры о статусе Курил с японской стороной ни к чему не приведут.

Аналогичное мнение на днях высказали китайские аналитики.

Ранее в РФ жестко отреагировали на решение США считать жителей Курильских островов японскими подданными.