"Позор": Жириновский предрек Байдену незавидную долю Ельцина

"Позор": Жириновский предрек Байдену незавидную долю Ельцина
Джо Байден. Фото: Sven Hoppe/dpa/www.globallookpress.com
Новому президенту США не хотят отдавать власть

Близится день инаугурации нового хозяина Белого дома Джо Байдена. Российские политики не обошли своим вниманием это мероприятие. Так, лидер либерал-демократов Владимир Жириновский убежден, что 20 января станет днем "позора" Байдена.

Глава ЛДПР поделился своим мнением в личном телеграм-канале. Жириновский сравнил нового американского президента с Борисом Ельциным. В 1991 году первый российский президент и его соратник, зампред правительства Геннадий Бурбулис вошли в пустой зал Кремля.

Как отмечает URA.RU, Жириновский считает постыдным для Байдена то, что ему не собираются передавать власть. Ранее стало известно, что пока еще американский лидер Дональд Трамп отказался появляться на инаугурации своего преемника.

Кстати, перед уходом Трамп не забыл сделать гадость России. Из-за его выходки поле сотрудничества Москвы и Вашингтона еще больше сократилось.

Ольга ФЕДОРОВА

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