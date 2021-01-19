В Белоруссии высказались об отношениях с Россией

Представителя Республики особенно порадовало решение вопросов сфере энергетики

Своим мнением по поводу российско-белорусских отношений поделился премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Высокопоставленный госслужащий считает, что сотрудничество Москвы и Минска развивается в правильном ключе.

Головченко отметил, что завершившийся год показал хорошие результаты в сфере взаимодействия двух стран. В своем выступлении белорусский чиновник особо отметил успехи государств в вопросе топливно-энергетической сферы, передает БЕЛТА.

В конце прошлого года стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа на 2021 год. Тогда Республике удалось добиться выгодных для себя условий.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Кто сможет досрочно выйти на пенсию: в Совфеде назвали новую категорию россиян

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь страны

При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей