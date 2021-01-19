Представителя Республики особенно порадовало решение вопросов сфере энергетики

Своим мнением по поводу российско-белорусских отношений поделился премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Высокопоставленный госслужащий считает, что сотрудничество Москвы и Минска развивается в правильном ключе.



Головченко отметил, что завершившийся год показал хорошие результаты в сфере взаимодействия двух стран. В своем выступлении белорусский чиновник особо отметил успехи государств в вопросе топливно-энергетической сферы, передает БЕЛТА.

В конце прошлого года стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа на 2021 год. Тогда Республике удалось добиться выгодных для себя условий.