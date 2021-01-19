Киевский режим все делает для углубления раскола в обществе

Отказ граждан Незалежной массово переходить на госязык, т.е. мову в сфере услуг, вызывает у киевского режима обиду. Языковый омбудсмен Тарас Креминь право жителей страны говорить в быту на их родном языке он назвал саботажем. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, именно в сфере обслуживания в большинстве нарушается языковое законодательство, и вот новые правила, вступившие в действие 16 января, якобы должны исправить эту ситуацию. Т.е. в ресторанах или на станциях АЗС, в бане или парикмахерских с клиентами необходимо говорить исключительно на мове.

Но, видно, хотелики нынешний правителей разошлись с желаниями большинства украинцев. Жители соборной массово не отказались от русского языка.

"Меня обижает, когда граждане Украины саботируют исполнение языкового закона, когда некоторые из "политических туристов" находят тысячу и один способ обойти закон. Это неприемлемо, нецивилизованно и по-хамски", – цитирует издание "Украина.ру" шпрехен надзирателя.

Пан Креминь отметил, что излишние эмоции людей являются "проделками пятой колонны", которой хотелось бы, чтобы в Незалежной действовали иные законы.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, который сейчас проживает в РФ, считает, что новые языковые нормы, цель которых в реальности – это не развитие мовы, а желание выдавить русский, создадут лишь дополнительное напряжение среди населения страны. Он считает, что для поддержки такого рода шагов украинских властей найдутся и некоммерческие фонды, и даже государства-союзники.

"Но на 100% им никак не удастся искоренить язык. Противостояние будет нарастать", – поделился своим прогнозом Журавко изданию "ПолитЭксперт".

Экс-депутат предположил, что русскоговорящих будут увольнять из компаний и предприятий, однако от этого сопротивление только возрастет, особенно в таких городах, как Харьков, Одесса, Николаев, Днепропетровск, Мариуполь, Запорожье и даже в Киеве. По его мнению, общественный раскол станет еще более агрессивным и выразительным".

В помощь силовикам для отслеживания исполнения закона придут разные националистические группировки, в соборной усилится роль стукачества. Журавко предполагает, что в Незалежной меняют генетический код славянского народа, что чревато последствиями и для самой России. Эксперт призвал Москву сопротивляться языковому давлению Киева по примеру Будапешта.

Напомним, ранее пан Креминь выпустил методичку, как вести себя гражданину страны, если его не обслуживают на украинском языке в ресторане или магазине, в том числе, куда именно писать кляузу.

