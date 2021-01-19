Главе страны угрожают "бархатные" силы, добившиеся смены власти в 1997 году

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может оказаться без президентского поста из-за действий "бархатной" группы, устроившей госпереворот в 1997 году. Такое заявление сделал бывший глава правительства Турции Ахмет Давутоглу.

В 1997 году высшие правительственные чины из силовых структур издали в Турции меморандум, в соответствии с которым государство брало на себя обязательства по соблюдению принципов, установленных Мустафой Кемалем Ататюрком, чей приход к власти в первой половине XX века был ознаменован в стране упразднением султаната и переходом к светской форме правления. Под давлением военного блока тогдашний кабмин вынужденно подписал меморандум.

По словам Давутоглу, президенту Турции в настоящее время, как и 23 года назад, угрожают те самые силы, распустившие правительственную Партию благоденствия с ее исламской риторикой. Более того, продолжил политик, глава государства передает своим прямым конкурентам поддержку своих сторонников.

Военные не распустили парламент и не приостановили действие конституции, однако через четыре месяца глава правительственной фракции Неджметтин Эрбакан был вынужден оставить свой пост, а Партию благоденствия распустили. Политические преследования затронули и однопартийца Эрбакана, тогдашнего мэра Стамбула Реджепа Тайипа Эрдогана, передает "Общественная служба новостей".

"Лишь внешне можно подумать, будто государством управляет Эрдоган. На следующем этапе они устроят в стране переворот и свергнут его", – заявил бывший глава кабмина Турции.

Erdoğan vesayet altında!

28 Şubatçıların vesayetinde!



Sayın Erdoğan’ı ve AK Parti’de aklı başında herkesi uyarıyorum, bunlar 15 Temmuz’da FETÖ’nün yapmaya çalıştığı gibi Erdoğanın sunduğu iktidar gücünü de kullanıp sonunda O’nu da tasfiye ederek yönetimi ele almak isteyecekler. pic.twitter.com/iaHRtb35iw — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 17, 2021

Давутоглу добавил, что либералы пытаются сместить президента с поста, после чего запретят консерваторам "расхаживать с поднятыми головами".

Ранее Эрдоган раскритиковал администрацию Трампа за санкции в отношении Анкары, введенные после приобретения ЗРК С-400.