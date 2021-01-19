В Германии создали фонд в защиту "Северного потока - 2"

Организацию официально учредили

На севере Германии создали природоохранный фонд, который будет защищать компании, участвующие в "Северном потоке – 2". Об этом заявил Кристиан Пегель, министр энергетики земель Мекленбурга-Передней Померании.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету Schweriner Volkszeitung, минюст выдал соответствующее разрешение.

Фонд займется поддержкой проектов, которые защищают экологию, а также энергообеспечения, благоприятного для климата, в том числе "Северного потока – 2". В принятом документе указывается, что парламент земли призывает власти более серьезнее брать на себя обязательства по завершению строительства.