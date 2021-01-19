"Фантазии Зеленского": Байден откажется вступать в нормандский формат

"Фантазии Зеленского": Байден откажется вступать в нормандский формат
Джо Байден. Фото: Biden for President/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Новая администрация Белого дома не станет вместо Украины вести переговоры с РФ

Избранный президент США Джо Байден, входящий завтра в Овальный кабинет, не станет вести активную линию Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, как и вообще влезать в переговорный процесс и по мятежному шахтерскому краю, и по российскому Крыму. С таким прогнозом выступил украинский политолог Кирилл Молчанов.

По его мнению, новая администрация в сфере внешней политики вернется ко временам правления Белым домом экс-главы государства, также члена Демпартии Барака Обамы, когда РФ представлялась главной угрозой Штатам. Но при этом, полагает эксперт, не будет как при уходящем лидере американцев Дональде Трампе ужесточения каких-либо санкций или таких провокаций, как с якобы отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Политолог отметил, что сейчас у США полно внутренних проблем, и Байден будет в первую очередь заниматься ими, а уже потом вникать во внешнюю политику. Это же касается и хотелок киевского режима расширить "нормандскую четверку" до "пятерки", включив в переговоры Вашингтон.

"Это вообще какие-то фантазии Офиса президента (Владимира) Зеленского, естественно, этого ничего не будет. Этого не было даже в бытность президента Обамы и вице-президента Байдена – они ни разу не высказывались за участие Штатов в этом формате, ни разу не призывали к пересмотру Минских соглашений, а, наоборот, поддерживали их", – напомнил Молчанов в интервью изданию "Украина.ру".

Кроме того, добавил он Вашингтон в 2015 г. поддержал  резолюцию СБ ООН о Минских соглашениях. Эксперт назвал наивным ожидание Киева, что Байден поменяет свою позицию и станет вместо Украины вести переговоры по Донбассу с Россией.

Молчанов предположил, что эскалация конфликта в шахтерском крае может возобновиться к весне, но она будет носить больше тактический характер ради привлечения внимания Запада.

Ранее о желании привлечь к нормандскому формату США при Байдене говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Правда, он указал, что для этого нужно согласие всех сторон, т.е. Незалежной, России, Германии и Франции.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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