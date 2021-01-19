Евросоюз откажется от дальнейших санкций против России - политолог

Евросоюз откажется от дальнейших санкций против России - политолог
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Западные страны устали от диктата Соединенных Штатов, считает аналитик

Европейские государства выступят с отказом от введения новых экономических рестрикций против России. Такое мнение выразил политолог Тимофей Бордачев.

По словам специалиста, о желании продолжить текущий антироссийский курс продолжают высказываться власти некоторых западных и восточноевропейских государств. Однако в настоящее время реальных ограничений против российской стороны следует ожидать лишь от Соединенных Штатов.

Таким образом, выразил уверенность Бордачев, очередные экономические меры воздействия на Москву могут принять только в Белом доме. Вероятнее всего, Европа пойдет в отказ, так как многие европейские лидеры осознают, что ухудшать уровень отношений с Кремлем уже некуда. Дальнейшие меры не приведут ни к чему хорошему

Что касается Германии, то власти ФРГ откажутся от дальнейших антироссийских рестрикций, которые могут поставить под удар дальнейшую судьбу "Северного потока – 2". Для немцев такой вариант неприемлем.

"Они не допустят, чтобы различного рода глупость из Восточной Европы и Прибалтики навредила их бизнесу", – заявил политолог в интервью "ПолитРоссии".

Ранее политолог Игорь Юшков заявил, что санкционное давление Вашингтона на участников "Северного потока – 2", представляющих интересы Швейцарии, может обойти стороной проект при определенных условиях.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
Да ладно, неужели дошло что серете себе за шиворот? Мертвая петля в воздухе - кака за шиворотом! Надоело?
откуда мине знать шо вам надоело ?
Это ж ви сэбе сэрите за шиворот.
уже лет 20 как.
Гость
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Слава Украине !
Гость
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Бандера идет на хъй!
Гость
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Да ладно, неужели дошло что серете себе за шиворот? Мертвая петля в воздухе - кака за шиворотом! Надоело?
Гость
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даже не мечтайте. доллар по 100, евро по 120.
будете греть свои ватные сракi в Крiму, вместо Турции.
и покупать воду по цене горилки.
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