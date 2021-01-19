Консульство России в США лишили телефонной связи

Консульство России в США лишили телефонной связи
Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano/www.globallookpress.com
Дипломаты заявили, что линию отключила американская сторона

США обрубили телефонную связь российскому консульству, расположенному в Нью-Йорке. Об этом стало известно сегодня, 19 января.

Согласно приведенным данным, Соединенные Штаты лишили российскую дипломатическую линию телефонной связи еще 18 января. Сообщение консульства об отключении линий появилось на официальной странице ведомства в социальной сети "Твиттер" лишь сутки спустя.

Представители консульства также сообщили, что периодически возникают проблемы с Интернетом. В ведомстве указали отдельным сообщением доступные электронные адреса, по которым желающие могут обратиться.

Представитель российской дипмиссии сообщил в беседе с РИА Новости, что Вашингтон ссылается на технические неполадки, которые якобы невозможно разрешить уже на протяжении двух суток. Подобные действия, отметили в консульстве, беспрецедентны.

"Такого просто никогда не было. У нас не одна-две линии, а большое число. Такое ощущение, что отключили все разом", – приводит агентство заявление источника.

Напомним, на протяжении недели неизвестный забрасывал здание российского консульства и машины сотрудников дипмиссии камнями, угрожая дипломатам расстрелом. После первого инцидента мужчина был задержан правоохранительными органами, однако позднее его отпустили. Злоумышленник продолжил нападки в адрес представителей консульства РФ.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
понимаешь, придурок, есть такие народы, котрым нака--ь на мнение пиндосское. твои кормильцы себя так ведут именно потому, что боятся по-другому. мелочь бескультурная только и умеет что плеваться. а россия высока и широка, до нее ваши плевки не долетают. так чот смотри, чтобы слюной своей тухлой не захлебнуться
".. а россия высока и широка, "
Умом Россию не понять
И ЛАПТЕМ общим не измерить
У ней особенная стать
Насрать себе и всем соседям .
Гость
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Гость
Надо отключить в их генконсульстве в Москве канализацию. Через пару часов почувствуют результат...
Да, и об'ясните, что трубы полопались от Крещенских морозов. привезите им алюминиевые ведра, пусть опражняются
Гость
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Надо отключить в их генконсульстве в Москве канализацию. Через пару часов почувствуют результат...
Гость
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Гость
Шо Ви так кипятитесь, любезный ?
Ну ответьте "тупым пиндосам" !
ну ... выразите чтоли свою озабоченность, раз Искандеры ваши молчат перед нашими долларами ...
или там выпустите свою машку-наркоманку, пусть ляпнет что нибудь а ?
да ты хоть лопни, мерзкий кострюлеголовый салоед с помпоном на голове, Россию ваши тупые провокации абсолютно не колышат. не получишь ты ни тополей ни сармата. когда Россия посчитает нужным , тогда и прихлопнет тебя с твоей пиндосской сворой. Даже комментариев от захаровой ты не дождешься - мековато нагадил
Garry
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Надо то-же самое в России сделать, отключить пиндосов от связи по техническим причинам как они и все. С их стороны это очень глупо либо штаты просто обосрались со своей внутренней ситуацией и уже не знают что делать.
Гость
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Гость
ах ты продажная шкура. тополей тебе захотелось и искандеров? не про вашу тупую американскую честь. дебилы, б---ь
Шо Ви так кипятитесь, любезный ?
Ну ответьте "тупым пиндосам" !
ну ... выразите чтоли свою озабоченность, раз Искандеры ваши молчат перед нашими долларами ...
или там выпустите свою машку-наркоманку, пусть ляпнет что нибудь а ?
Гость
Ответить
Гость
Не удивительно. С "терпилами" так и надо. Вон недавно Захарова сказала- мы не такие как они, до их уровня не опустимся, подождем, посмотрим. Досмотрелись - плюют в Россию все кому не лень. У нас только и слышем- ой какие не хорошие, русский язык запретили, санкции вводят и тд. Зато мы "белая ворона" в стае, только вот заклюют.
понимаешь, придурок, есть такие народы, котрым нака--ь на мнение пиндосское. твои кормильцы себя так ведут именно потому, что боятся по-другому. мелочь бескультурная только и умеет что плеваться. а россия высока и широка, до нее ваши плевки не долетают. так чот смотри, чтобы слюной своей тухлой не захлебнуться
Гость
Ответить
Гость
ну и ? где Искандеры ?
куда смеются "Тополя" ?
что - язык в попу засунули ?
это потому что наш доллар сильнее всех ваших ракет !
ах ты продажная шкура. тополей тебе захотелось и искандеров? не про вашу тупую американскую честь. дебилы, б---ь
Гость
Ответить
ну и ? где Искандеры ?
куда смеются "Тополя" ?
что - язык в попу засунули ?
это потому что наш доллар сильнее всех ваших ракет !
Гость
Ответить
Не удивительно. С "терпилами" так и надо. Вон недавно Захарова сказала- мы не такие как они, до их уровня не опустимся, подождем, посмотрим. Досмотрелись - плюют в Россию все кому не лень. У нас только и слышем- ой какие не хорошие, русский язык запретили, санкции вводят и тд. Зато мы "белая ворона" в стае, только вот заклюют.
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