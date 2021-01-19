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США продолжают наносить удары по "Северному потоку – 2". Так, американский Минфин сообщил, что вводит санкции против "Фортуны", судна, которое занимается достройкой газопровода.
Как пишет РИА "Новости", в черном списке оказалась и компания "КВТ-РУС", которая владеет трубоукладчиком. Ограничительные меры коснулись и компании "Рустанкер", а также еще шести судов, среди которых танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".
Санкции вступают в силу по закону CAATSA ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций"). В черный лист также включили компании и физические лица других стран, например, Италии и Швейцарии, так как это смешанные списки.
О том, что Вашингтон объявит ограничительные меры против "Фортуны", журналисты разузнали еще накануне. О своем решении США рассказали правительству ФРГ и партнерам в Европе заранее. Предполагалось, что судно будет достраивать участок в Дании. Работы в этой зоне планировалось начать еще 15 января, однако начало укладки труб затянулось на неопределенное время. Что теперь будет с "Фортуной", пока неизвестно.
Тем временем европейские компании продолжают выходить из проекта, а "Газпром" уточнил, что есть риск заморозки проекта.
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