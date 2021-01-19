Москва пригрозила Осло из-за военной активности Норвегии у границ России

Москва пригрозила Осло из-за военной активности Норвегии у границ России
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади оценили угрозу для Арктики

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров критически высказался о военной активности Норвегии у границ России. Об этом глава МИД заявил в ходе переговоров со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрэйде.

"Наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики", – цитирует дипломатическое ведомство своего шефа.

Также Лавров указал на бездоказательные обвинения в адрес Москвы в кибератаках и шпионской деятельности.

Кроме того дипломаты обсудили развитие двусторонних отношений, "состояние которых оставляет желать лучшего", а также работу над торгово-экономическим сотрудничеством.

Напомним, в начале декабря 2020 г. власти Королевства обвинили РФ в шпионаже за нефтяным сектором. Тогда в СМИ появился доклад Службы безопасности полиции (PST), в котором говорилось о разведывательной деятельности Москвы и Пекина, собирающих информацию о сырьевой промышленности Норвегии.

Отмечалось, что российские и китайские агенты интересуются как государственными компаниями, так и к частными. В том числе, шпионы проникли в научные лаборатории и кабинеты Королевства.

В Москве в подобных новостях наших северных соседей видят лишь "примитивную пропаганду".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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