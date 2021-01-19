Новому хозяину Белого дома невольно напомнят о РФ

Пользователи соцсетей отреагировали на установленные примерно 200 тыс. американских флагов на Национальной аллее в Вашингтоне в связи с предстоящей завтра, 20 января, инаугурацией 46-го президента США Джозефа Байдена. Они обратили внимание, что мини-знамена, которые собой заменят в условиях пандемии счастливых граждан, образовали российский триколор.

"Около 200 тыс. флагов США были выставлены на проспекте перед зданием Конгресса, чтобы представить публику, которая не сможет присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за коронавирусных ограничений. Но в итоге получился заговор с российским флагом", – отмечает телеграм-канал "Милитарист".

Накануне, напомним, во время репетиции торжественного мероприятия по вступлению демократа в должность произошло маленькое ЧП – недалеко от Капитолия под эстакадой загорелся лагерь бездомных. В результате служба охраны холма из всех зданий комплекса эвакуировала граждан, объявив "внешнюю угрозу".

Добавим, уходящего главы государства республиканца Дональда Трампа на инаугурации не будет. В результате не произойдет символической процедуры передачи "ядерного чемоданчика". Однако служба протокола нашла выход из сложившейся ситуации – Байдену соорудят реплику президентского кейса. По данным телеканала CNN, когда с Трампа будут официально сняты полномочия президента, ядерные коды, которые несет его чемоданчик, будут автоматически деактивированы.

