В Незалежной испугались загнанного в угол американцами предпринимателя

Наступивший год может стать роковым для украинской государственности, которая рухнет из-за загнанного в угол американскими судебными исками днепропетровского олигарха Игоря Коломойского. Своим страшным прогнозом поделился с соотечественниками одиозный львовский пропагандист и ярый русофоб Остап Дроздов в эфире "4 канала".

"Крайне скверно, что 2021 год может оказаться годом Коломойского на Украине. Тираннозавр, загнанный в угол, звери больше всего кусают в состоянии загнанности. Третий иск по отмыванию денег – это тяжкое преступление, за это пожизненно сидят, Америка так просто это не делает", – цитирует националиста издание "ПолитНавигатор".

Он отметил, что пана Коломойского, являющегося гражданином ряда стран, американцам не выдаст только Незалежная, и представил два варианта, кому может понадобиться такой "загнанный бронтозавр", а именно "России и конкретно (президенту страны Владимиру) Зеленскому".

Пан Дроздов считает, что нынешний лидер нации "немного обязан" предпринимателю, а значит у последнего есть повод того шантажировать.

"На кону $41 млн, которые Америка может приплести украинскому президенту, и может стать началом очень серьезных уголовных процессов по нему", – сказал русофоб.

По его словам, пан Коломойский всю жизнь грабил Незалежную, на ней зарабатывал, эксплуатировал территорию соборной. А вышеозначенные миллионы долларов лишь связали Владимира Александровича "шантажными путами, которые его могут обездвижить". Политолог прогнозирует в нынешнем году олигархический и политический сговор между Коломойским и Зеленским с "привкусом отмывания денег".

Подобный ход событий он назвал украинским вариантом "Лукашенко-2", поскольку у этой пары есть свое МВД, которое может расправиться с новым Майданом, прокурор и суд.

Напомним, в апреле 2019 г. стало известно, что ФБР приступило к расследованию в отношении пана Коломойского – бывшего главного акционера Приватбанка, национализированного во времена президентства Петра Порошенко, подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.

