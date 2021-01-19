США продолжают всячески препятствовать завершению строительства "Северного потока - 2"

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в ближайшее время Америка может ввести новые санкции против России. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

Помпео отметил, что новые меры будут введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Также Вашингтон будет руководствоваться "Законом о защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).

Ранее стало известно о том, что США ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна", принимающего участие в строительстве "Северного потока – 2". Также в черный список попали владелец судна "КВТ-Рус", компания "Рустанкер" и еще шесть судов.

Эти действия госсекретарь объяснил тем, что завершение газопровода подарит России возможность "лишить Украину жизненно важных источников дохода".