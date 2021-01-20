Германии придется туго: раскрыты планы нового главы США по "Северному потоку – 2"

Германии придется туго: раскрыты планы нового главы США по "Северному потоку – 2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам

Джо Байден, который уже сегодня официально сменит Дональда Трампа на посту президента США, считает "Северный поток – 2" "плохой идеей". Об этом на слушаниях в комитете сената заявил претендующий на должность госсекретаря Энтони Блинкен.

Он раскрыл планы избранного главы Штатов относительно российского проекта. Пока американцы рассчитывают убедить европейцев, в том числе и Германию, прекратить поддержку "Северного потока – 2". А если те откажутся, будут задействованы не использовавшиеся ранее инструменты, вполне явственно пригрозил Блинкен. Он добавил, что намерен покопаться в законах, чтобы понять, как заморозить строительство "Северного потока – 2". Об этом пишет РИА Новости.

Ранее США ввели санкции против трубоукладчика газопровода "Фортуна", напоминает RT.

Тем временем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал политику американцев в отношении нашего проекта авантюрой и заявил, что победителей в ней не будет, отмечает сайт телеканала "360". Заявление опубликовано в Фейсбук.

Накануне также стало известно, что США могут ввести новые санкции против России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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Гость
А для вас интересные времена наступили в 2014 году. Вся страна сошла с ума и до сих пор сумасшедшие правят ей.
а вами правит ОПГ вована питерского. с дворцами по 100 млрдов.
Гость
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Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
В 1991 мы наблюдали как в результате идиотской политики вождей СССР развалился самый “несокрушимый” Советский Союз/
Теперь в результате такой же хамской политики кремлёвской верхушки мы станем свидетелями развала такой же великой и могущественной России.
Россияне ждите! Для вас наступают самые интересные времена! “Толи ещё будет Ой. Ой. Ой“
А для вас интересные времена наступили в 2014 году. Вся страна сошла с ума и до сих пор сумасшедшие правят ей.
Гость
Ответить
Гость
Бандерам пиздъц придет, из за такой не дальновидной политики. Закрыть транзит давно надо было, или дать понять, что закроем, прямо щас.
можете хоть сейчас закрыть - попадете на деньги.
вам ведь платить не привыкать.
просрали все ! все суды ваш газпрЁм проиграл.
Гость
Ответить
Бандерам пиздъц придет, из за такой не дальновидной политики. Закрыть транзит давно надо было, или дать понять, что закроем, прямо щас.
Проходящий мимо фсбшный урод, так и не удаливший пятна Новичка с трусов Навального.
Ответить
В 1991 мы наблюдали как в результате идиотской политики вождей СССР развалился самый “несокрушимый” Советский Союз/
Теперь в результате такой же хамской политики кремлёвской верхушки мы станем свидетелями развала такой же великой и могущественной России.
Россияне ждите! Для вас наступают самые интересные времена! “Толи ещё будет Ой. Ой. Ой“
Виктор Костоправ
Ответить
Интересно, у России есть хотя бы что-нибудь своё, чтобы США не могли наложить на него санкции. Не сегодня так завтра они наложат санкции на "Сбер" и уволят Грефа. Ведь пока банк назывался "Сбербанк" он был российский, а когда стал "Сбер" то я уже сумлеваюсь в его государственной принадлежности. Ну, Грефа уволят и бог с ним, а мы то, как будем со своими картами "Мир"? "Америкэн бэнк оф" нас по ним не обслужит. Ни пенсии ни зарплаты не перечислит. А как хорошо всё начиналось и баржа "Фортуна" у нас своя и трубоукладчик, хреновенький, но якобы был, а оказывается всё это американское:(((
Гость
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северный поток всё.
Гость
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Гость
Ну ты тупой... не из Украины случаем?!
Такой как и все которым мозги промывают.
Гость
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Иван
Не понял Соловей , Скарабеева итд нам все врали о пользе санкций , теперь снимайте хватит .Брехуны вокруг .
Ну ты тупой... не из Украины случаем?!
Иван
Ответить
Не понял Соловей , Скарабеева итд нам все врали о пользе санкций , теперь снимайте хватит .Брехуны вокруг .
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