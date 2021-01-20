Премьер Японии заявил о власти Токио над Курилами

Премьер Японии заявил о власти Токио над Курилами
Есихидэ Суга. Фото: POOL/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пока страна согласна на совместную с Россией деятельность на островах

Власть Японии распространяется на Южные Курилы. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

"Северные территории – это острова, на которые распространяется наш суверенитет",

– подчеркнул Суга. Об этом сообщил телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" в среду, 20 января. По словам Суги, именно вопрос принадлежности всех четырех "северных островов" – так в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи – является предметом переговоров с Россией при обсуждении мирного договора.

Речь о Курилах зашла в парламенте Японии, уточняет NEWS.ru. Лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано потребовал от премьера пояснить, какую позицию на этот счет сейчас занимает официальный Токио. Суга ответил, что позиция правительства остается прежней: без решения территориального спора с Россией никакого мирного договора не будет.

При этом премьер отметил, что пока Япония может вместе с Россией вести хозяйственную деятельность на Курилах, но при условии, что юридические права ни одной из сторон не будут ущемлены.

Несколько дней назад Суга уже заявлял в парламенте, что настроен решить проблему Курил в ближайшее время. Как он собирается это сделать, не понятно, поскольку в Конституции РФ четко сказано про неотчуждаемость территорий, отметила юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова в комментарии "Свободной прессе".

Эксперты ранее обратили внимание, что в последнее время Токио очень агрессивно заявляет о своих территориальных претензиях. При этом в японском обществе появляется все больше радикально настроенных граждан.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Амерский каклогомосек вылез, перерыв у его хозяина видимо, отдохни евровафля, рот прополощи. Скоро в бой!
Гость
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Маски сброшены!
Япония, представляющая угрозу территориальной целостности России, становится мишенью для ВС РФ для устранения угрозы государству!!!
Гость
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Вот же косорылые идиоты! Никак не возьмут в толк, что России НЕ НУЖЕН мирный договор с туземными островами, более того, в России необходимо законодательно запретить не только заключение такого договора, но и саму возможность обсуждения этого вопроса. Навечно!
Гость
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Сейчас Селин Дион ответит больному, уже отвечает скорее всего. Может Песков снизойдет до долбоёпа этого. Ржака.
Гость
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Гость
Будет ли он теперь рукопожатным или "не заметят"?
с вами никто руку жать и не собирался.
кто жмет руку с гопотой из подворотни ?
правильно- никто.
гопоту надо тольпо по красному свиному рылу бить.
Гость
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Будет ли он теперь рукопожатным или "не заметят"?
Гость
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Он больной? Может предупредительный удар по ним нанести в ответ на акт агрессии на суверенитет страны? Дебилы у власти- суши переели видимо.
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