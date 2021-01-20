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Дональд Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.
Трамп также не стал включать в список себя, членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани, сообщает РИА "Новости".
Всего экс-глава Белого дома помиловал 73 человека и смягчил наказание для еще 70.
Ранее стало известно, что Лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США, объяснив это опасением за психическое здоровье обвиняемого.
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