Президент также не стал включать в список себя и членов семьи

Дональд Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Трамп также не стал включать в список себя, членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани, сообщает РИА "Новости".

Всего экс-глава Белого дома помиловал 73 человека и смягчил наказание для еще 70.

Ранее стало известно, что Лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США, объяснив это опасением за психическое здоровье обвиняемого.