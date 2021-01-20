Трамп отказался помиловать Ассанжа и Сноудена

Президент также не стал включать в список себя и членов семьи

Дональд Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. 

Трамп также не стал включать в список себя, членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани, сообщает РИА "Новости". 

Всего экс-глава Белого дома помиловал 73 человека и смягчил наказание для еще 70. 

Ранее стало известно, что Лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США, объяснив это опасением за психическое здоровье обвиняемого. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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