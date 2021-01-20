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Украина и Россия могут вновь стать друзьями. Об этом заявил советник главы Офиса президента Незалежной по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович.
По его мнению, если бы все зависело от Киева, то примирение с Москвой состоялось бы за один день. Но в данном случае еще есть президент РФ Владимир Путин, с мнением которого приходится считаться.
"Ключ от решения конфликта у него в руках",
– заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, он не заметил желания России пойти на компромисс в вопросе урегулирования в Донбассе. Единственным позитивным фактором он считает участие РФ в "нормандском формате".
Но основные надежды сейчас Киев возлагает на президента США Джо Байдена.
"Сейчас, я надеюсь, появится давление (на Россию – прим.ред.) новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам",
– сказал Арестович.
Ранее он предположил, что процесс интеграции Донбасса с Украиной займет не менее четверти века.
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