Оппозиционеров такая участь миновала

Руководство "Твиттер" приняло решение заблокировать аккаунт венесуэльской Национальной ассамблеи. Теперь страница пользователя @LaNuevaAsamblea недоступна.



При переходе на этот аккаунт пользователи видят только пустую страницу и объявление, что аккаунт деактивирован из-за "нарушений правил сообщества". Подписаться на страничку Нацассамблеи больше нельзя. Техники "Твиттер" обнулили счетчик подписчиков, а также удалили все посты и фотографии.

Примечательно, что аккаунт венесуэльских оппозиционеров таким рестрикциям подвергать не стали. Страница @AsambleaVE сохранила свою активность и помечена как прошедший верификацию аккаунт.

Напомним, в конце прошлого года в Венесуэле состоялись выборы в парламент. Там жители страны отдали большинство своих голосов за проправительственный "Великий патриотический полюс".

Ранее большинство в парламенте принадлежало противникам действующего правительства. А вот в последних выборах оппозиционеры под предводительством Хуана Гуайдо решили не участвовать, а также объявили, что не признают итоги голосования. При этом такого же мнения придерживаются большинство стран Запада.