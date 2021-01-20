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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что
российский лидер Владимир Путин и отсчитывающий последние часы президентства
Дональд Трамп не созванивались по телефону в день штурма Капитолия.
Подобного рода вопросы появились у прессы на фоне заявления демократки и бывшей кандидатки в американские лидеры Хиллари Клинтон. Как напоминает РИА "Новости", политик недавно объявила, что хочет разобраться: общался ли Трамп с Путиным во время штурма.
Точку в этом вопросе поставил пресс-секретарь президента. Песков заявил, что 6-7 января два лидера не общались, передает URA.RU.
Напомним, инаугурация нового президента Америки Джо Байдена состоится сегодня, 20 января. 6 января сторонники Трампа штурмом прорвались в Капитолий. К слову, некоторых из них тут же обвинили в заговоре.
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