Песков прояснил ситуацию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и отсчитывающий последние часы президентства Дональд Трамп не созванивались по телефону в день штурма Капитолия.



Подобного рода вопросы появились у прессы на фоне заявления демократки и бывшей кандидатки в американские лидеры Хиллари Клинтон. Как напоминает РИА "Новости", политик недавно объявила, что хочет разобраться: общался ли Трамп с Путиным во время штурма.

Точку в этом вопросе поставил пресс-секретарь президента. Песков заявил, что 6-7 января два лидера не общались, передает URA.RU.

Напомним, инаугурация нового президента Америки Джо Байдена состоится сегодня, 20 января. 6 января сторонники Трампа штурмом прорвались в Капитолий. К слову, некоторых из них тут же обвинили в заговоре.