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Белорусов позвали на церемонию вступления Джо Байдена в должность президента США. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Республики Анатолий Глаз.
И добавил, что Минск принял приглашение Вашингтона. Его представит "на уровне руководителя посольства" временный поверенный в делах страны Дмитрий Басик, сообщил представитель внешнеполитического ведомства, пишет Tut.by.
В США по протоколу принято делегации зарубежных государств на инаугурацию президента. Обычно от стран прибывают главы их дипломатических миссий.
Ранее сообщалось, что с приходом в Белый дом Джо Байден может запланировать встречу с беглой оппозиционеркой Светланой Тихановской, а также наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко. И тому будет сложно, а то и невозможно стабилизировать отношения с США.
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