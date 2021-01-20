Белорусов позвали на инаугурацию Байдена

Минск принял приглашение Вашингтона

Белорусов позвали на церемонию вступления Джо Байдена в должность президента США. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Республики Анатолий Глаз.

И добавил, что Минск принял приглашение Вашингтона. Его представит "на уровне руководителя посольства" временный поверенный в делах страны Дмитрий Басик, сообщил представитель внешнеполитического ведомства, пишет Tut.by.

В США по протоколу принято делегации зарубежных государств на инаугурацию президента. Обычно от стран прибывают главы их дипломатических миссий.

Ранее сообщалось, что с приходом в Белый дом Джо Байден может запланировать встречу с беглой оппозиционеркой Светланой Тихановской, а также наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко. И тому будет сложно, а то и невозможно стабилизировать отношения с США. 

Полина ДОРОЖКИНА

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