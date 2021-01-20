"Похороны Трампа": в США началась инаугурация Байдена - Live

Демократ станет 46-ым по счету американским президентом

Сегодня, 20 января, Джо Байден официально вступает в должность президента США, сменив на посту Дональда Трампа – первого американского лидера после 1992 года, которого не избрали на второй срок. Подробнее о мероприятии – в материале "Утро.ру".

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября, установив сразу несколько рекордов: Байден получил самый большой процент голосов среди всех претендентов с 1932 года, а явка избирателей была самой высокой с 1900 года. Обоим кандидатам удалось превзойти рекорд Барака Обамы по набранным голосам. За Байдена проголосовали более 81 миллиона человек – подобного не было в истории ни у одного кандидата в президенты США. Президентская гонка 2020 года стала самой скандальной в истории страны.

После выборов Трамп неоднократно заявлял, что результаты были сфальсифицированы, пытаясь оспорить их через суд. Однако официальные лица каждого из 50 штатов заявили, что никаких доказательств подтасовок так и не было найдено. Республиканец неоднократно объявлял себя победителем выборов в США 2020 года.

В начале января сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в котором подводили итоги президентской гонки. После этого ряд официальных лиц страны обвинили Дональда Трампа в подстрекательстве к насильственным действиям. В результате – аккаунты политика были полностью заблокированы в нескольких социальных сетях.

Американский телеканал CNN, освещая предстоящую инаугурацию Байдена, окрестил мероприятие "похоронами Трампа". В Капитолии за несколько дней до торжества стянули отряды военных. Несмотря на то, что обе стороны призывали народ мирно принять передачу власти, как пройдет этот день в США до конца не понятно. С утра республиканец покинул Белый дом в сопровождении своей супруги на вертолете. Присутствовать на инаугурации он не планировал.

19:18

Джо Байден вышел к трибуне под бурные аплодисменты и одобрительный свист.

19:12

Дональд Трамп прибыл во Флориду. Он стал первым президентом США, проигнорировавшим инаугурацию преемника.

19:10

Началась торжественная церемония. Камала Харрис вышла к трибуне, чтобы принять присягу под восторженные аплодисменты.

18:50

В Капитолий привезли "ядерный чемодан". Коды применения ядерных ракет вручат новому президенту США после инаугурации.

18:22

Верховный суд США поступила информация об угрозе взрыва, сообщает NBC.

18:05

Байден подъехал к Капитолию. Через час состоится присяга Камалы Харрис. Через два – сам президент.

18:00

К Капитолию начали приезжать высокопоставленные гости. Среди них – бывший президент страны Барак Обама с женой и Джордж Буш-младший.