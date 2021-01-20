Бывший лидер не собирается присутствовать на инаугурации

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул здание Белого дома вместе со своей супругой, бывшей первой леди США Меланией Трамп. Соответствующее видео успело распространиться в Сети.

Напомним, бывший американский лидер проиграл президентскую кампанию кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Инаугурация избранного лидера должна пройти сегодня, 20 января.

На кадрах видно, как экс-глава государства направляется к президентскому вертолету Marine One.

Трансляцию обращения экс-президента страны вел Белый дом.