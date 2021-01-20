Киев ждет от президента России покаяния за Донбасс

Киев ждет от президента России покаяния за Донбасс
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Шеф украинской дипломатии намерен перехватить инициативу у Москвы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба надеется дождаться от президента России покаяния за внутриукраинский конфликт в Донбассе. Об этом министр заявил газете "День".

Когда-нибудь, сообщил пан Кулеба, неизвестный российский лидер приедет в Киев и склонит голову перед монументом воевавшим в шахтерском крае силовикам ВСУ и участникам националистических батальонов.

"Я не говорил, какой президент, но такой визит обязательно будет", – убежден шеф украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что его слова совсем не шутка, не троллинг и не нужно смеяться над его заявлением.

"Это цель: что президент России, который покается за преступления его государства против Украины, откроет новую страницу взаимоотношений между нашими странами", – цитирует министра "ИноСМИ".

Глава МИД добавил, что на сегодня одна из стратегических задач властей Незалежной – разъединить в западном сознании представление о России и Украине на всех уровнях, поскольку это два независимых государства с разными политическими векторами, несмотря на свое соседство и исторические связи.

Министр назвал Россию "травмой Украины", отметив, что с ней связан самый худший период истории соборной. По его мнению, именно Киеву нужно взять в свои руки процесс налаживания отношений с Москвой и занять в нем лидерскую позицию. В ином случае, РФ сделает это на своих условиях, опасается такого поворота событий глава МИД.

Ранее в январе пан Кулеба говорил, что хочет привлечения США и Великобритании к нормандскому формату по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он выразил подозрение, что такая инициатива не понравится Москве.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Гость
Бредит человек
Человек не бредит. Бредят те, кто в это не верят. Никто никогда не думал, что немцы будут просить прощеня за все свои деяния, но это случилось. А если некоторые думают, что этого не случится при кремлевском карлике, то век его не долог.
Гость
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Даже страшно представить что они там употребляют...
Гость
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Хуеба если это все придумал сам, ты дебил. <цензура> на хъй дурак.Твоя срана сдохла, Донбас почти в России, ничего нет у тебя, кукла надувная
Гость
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Бредит человек
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