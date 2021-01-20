Американцы спрогнозировали войну Украины с Россией

Американцы спрогнозировали войну Украины с Россией
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Противостояние между Киевом и Москвой может начаться из-за Донбасса

Вероятность прямого военного столкновения между Россией и Украиной в 2021 году эксперты Американского Совета по международным отношениям и специалисты Центра превентивных действий оценили как умеренную. При этом ситуация чревата перерасти в настоящую войну.

Специалисты предполагают, что в ближайшем будущем может возобновиться вооруженное противостояние в Донбассе, что приведет к обострению напряженности в отношениях между Москвой и Киевом.

Отмечается, что уровень угрозы от событий в Незалежной для самих США будет умеренным, поскольку военный конфликт Украины и РФ косвенно затрагивает Соединенные Штаты из-за того, что соборная имеет для Вашингтона стратегическое значение, пишет РИА "Новости".

Ранее известный политолог и востоковед Евгений Сатановский предположил, что с приходом новой администрации в Белый дом после инаугурации 46-го президента Джо Байдена отношения между Россией и США будут только ухудшаться. По его мнению, возможны и боевые столкновения, и даже ядерная война.

Напомним, американский демократ вступает в должность уже сегодня. По последним данным, его предшественник республиканец Дональд Трамп с супругой Меланией уже вылетели из президентской резиденции.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Ну значит надо готовится к войне. Уверен, что Президент и министерство ин.дел сделает все возможное, чтобы ее не было. Но я готов, надо военник выложить на рабочий стол и собрать тревожный чемоданчик и в тир сходить.
Гость
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Пиндос живёт, чтоб зло творить,
Чтоб миром править и рулить,
Чтоб разделить и натравить,
А самому, чтоб жрать и пить !
Гость
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Только в плен их не брать и передать Донбасу на перевоспитание !
Гость
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Да по, все равно, жить кому надоело давайте, кто с чем придет, тому это и засунут, много вас таких было, воинов, мля.
Гость
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Им пиндосам войны между Украиной и РФ очень хочется, даже больше че украинцам.
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