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Вероятность прямого военного столкновения между Россией и Украиной в 2021 году эксперты Американского Совета по международным отношениям и специалисты Центра превентивных действий оценили как умеренную. При этом ситуация чревата перерасти в настоящую войну.
Специалисты предполагают, что в ближайшем будущем может возобновиться вооруженное противостояние в Донбассе, что приведет к обострению напряженности в отношениях между Москвой и Киевом.
Отмечается, что уровень угрозы от событий в Незалежной для самих США будет умеренным, поскольку военный конфликт Украины и РФ косвенно затрагивает Соединенные Штаты из-за того, что соборная имеет для Вашингтона стратегическое значение, пишет РИА "Новости".
Ранее известный политолог и востоковед Евгений Сатановский предположил, что с приходом новой администрации в Белый дом после инаугурации 46-го президента Джо Байдена отношения между Россией и США будут только ухудшаться. По его мнению, возможны и боевые столкновения, и даже ядерная война.
Напомним, американский демократ вступает в должность уже сегодня. По последним данным, его предшественник республиканец Дональд Трамп с супругой Меланией уже вылетели из президентской резиденции.
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