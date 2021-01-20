Покинувший Белый дом Трамп оставил послание Байдену

Будущей первой леди США также написала супруга уходящего главы государства

Покидая Белый дом 45-й президент США Дональд Трамп, следуя традиции, оставил письмо избранному главе государства Джо Байдену. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что пока неизвестно, что именно написал республиканец в своем послании демократу.

Одна из современных традиций в день инаугурации президентов, покидающих свой пост, заключается в том, чтобы написать своим преемникам письмо с наилучшими пожеланиями и советами. Обычно его оставляют на столе для чтения, когда новый лидер нации впервые входит в Овальный кабинет.

По данным телеканала, Меланья Трамп также оставила "короткое приветственное послание" будущей первой леди США Джилл Байден.

Супруги Трампы уже покинули Белый дом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Северный поток-2" достроят и заморозят - экономист

Российский "Газпром" не будет испытывать проблем даже при остановке проекта, так как Европа оплатит топливо из любой трубы

Германии придется туго: раскрыты планы нового главы США по "Северному потоку – 2"

Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей