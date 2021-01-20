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Покидая Белый дом 45-й президент США Дональд Трамп, следуя традиции, оставил письмо избранному главе государства Джо Байдену. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Отмечается, что пока неизвестно, что именно написал республиканец в своем послании демократу.
Одна из современных традиций в день инаугурации президентов, покидающих свой пост, заключается в том, чтобы написать своим преемникам письмо с наилучшими пожеланиями и советами. Обычно его оставляют на столе для чтения, когда новый лидер нации впервые входит в Овальный кабинет.
По данным телеканала, Меланья Трамп также оставила "короткое приветственное послание" будущей первой леди США Джилл Байден.
Супруги Трампы уже покинули Белый дом.
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