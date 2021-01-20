Будущей первой леди США также написала супруга уходящего главы государства

Покидая Белый дом 45-й президент США Дональд Трамп, следуя традиции, оставил письмо избранному главе государства Джо Байдену. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что пока неизвестно, что именно написал республиканец в своем послании демократу.

Одна из современных традиций в день инаугурации президентов, покидающих свой пост, заключается в том, чтобы написать своим преемникам письмо с наилучшими пожеланиями и советами. Обычно его оставляют на столе для чтения, когда новый лидер нации впервые входит в Овальный кабинет.

По данным телеканала, Меланья Трамп также оставила "короткое приветственное послание" будущей первой леди США Джилл Байден.

Супруги Трампы уже покинули Белый дом.

