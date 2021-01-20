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Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде предостерегла Украину от попыток силой вернуть Крым и Донбасс. Об этом на заявила в интервью "Европейской правде".
Украинский журналист задал шведке вопрос, не стоит ли Незалежной воспользоваться примером Азербайджана, вернувшему военными действиями часть территорий Нагорного Карабаха под свой контроль.
""Да" – в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" – в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно не установить устойчивый мир", – сказала Линде.
Он отметила, что мирный договор между Баку и Ереваном по итогам войны в Карабахе все еще не подписан.
Кроме того, убеждена еврочиновница, в плане урегулирования ситуации в Донбассе продолжает эффективно работать нормандский формат и минские соглашения. По ее мнению, сам конфликт нельзя считать замороженным.
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