В Верховный суд США поступила информация об угрозе взрыва

Присутствующих не стали эвакуировать

Представители Верховного суда Соединенных Штатов получили информацию об угрозе взрыва здания примерно в 09:30 по местному времени, за час до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Согласно приведенным данным, угроза поступила в момент подготовки председателем судебного органа Джоном Робертсом к присяге Байдена. Тем не менее, представитель Верховного суда заявил, что в здании не стали проводить эвакуацию.

Как отметили в CNN, здание находится недалеко от Капитолия, где должна пройти президентская инаугурация.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Северный поток-2" достроят и заморозят - экономист

Российский "Газпром" не будет испытывать проблем даже при остановке проекта, так как Европа оплатит топливо из любой трубы

Германии придется туго: раскрыты планы нового главы США по "Северному потоку – 2"

Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей