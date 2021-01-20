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Представители Верховного суда Соединенных Штатов получили информацию об угрозе взрыва здания примерно в 09:30 по местному времени, за час до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
Согласно приведенным данным, угроза поступила в момент подготовки председателем судебного органа Джоном Робертсом к присяге Байдена. Тем не менее, представитель Верховного суда заявил, что в здании не стали проводить эвакуацию.
IMPORTANT UPDATE: A Supreme Court public information officer tells CNN's @Arianedevogue that a bomb threat was called into the court, but the building has not been evacuated.— Ana Cabrera (@AnaCabrera) January 20, 2021
Как отметили в CNN, здание находится недалеко от Капитолия, где должна пройти президентская инаугурация.
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