Лидеры двух государств обсудили, в том числе, борьбу с коронавирусом

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как передает пресс-служба Кремля, темой беседы стали ряд двухсторонних вопросов в рамках Союзного государства, а также борьба с коронавирусом.

Напомним, накануне оба президента приняли участие в крещенских купаниях – Путин в Подмосковье, Лукашенко окунался в прорубь в неизвестном месте, но с барским размахом под беспокойный лай шпица Умки. Причем до древнеславянского православного обряда батька знатно рубил дрова для бани.