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Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Как передает пресс-служба Кремля, темой беседы стали ряд двухсторонних вопросов в рамках Союзного государства, а также борьба с коронавирусом.
Напомним, накануне оба президента приняли участие в крещенских купаниях – Путин в Подмосковье, Лукашенко окунался в прорубь в неизвестном месте, но с барским размахом под беспокойный лай шпица Умки. Причем до древнеславянского православного обряда батька знатно рубил дрова для бани.
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