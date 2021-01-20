Путин по телефону поговорил с Лукашенко

Лидеры двух государств обсудили, в том числе, борьбу с коронавирусом

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как передает пресс-служба Кремля, темой беседы стали ряд двухсторонних вопросов в рамках Союзного государства, а также борьба с коронавирусом.

Напомним, накануне оба президента приняли участие в крещенских купаниях – Путин в Подмосковье, Лукашенко окунался в прорубь в неизвестном месте, но с барским размахом под беспокойный лай шпица Умки. Причем до древнеславянского православного обряда батька знатно рубил дрова для бани.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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не о купанье надо думать господа президенты , а о обнищавшем народе
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