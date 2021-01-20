Джо Байден вступил в должность президента США

Демократ принес присягу

Демократ Джозеф Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов после торжественного принятия присяги. Церемония состоялась 20 января.

Байден стал 46-м президентом США. 78-летний представитель Демократической партии объявил о своей обязанности быть гарантом действующей американской Конституции.

"Я, Джозеф Робинетт Байден-младший, торжественно клянусь, что буду с доброй совестью выполнять обязанности президента Соединенных Штатов, и в полной мере своих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог", – заявил Байден, выступая у здания Капитолия.



Согласно устоявшейся американской традиции, избранный лидер принес присягу, подняв свою правую руку и положив левую на Библию.

Байден стал победителем президентской гонки, которая состоялась в США в ноябре 2020 года. Экс-глава государства Дональд Трамп, проигравший демократу в выборах, отказался от присутствия на торжественной церемонии вступления в должность нового лидера страны.

Также избранный президент назвал свое вступление в должность "днем Америки, демократии, истории и надежды".

"Америка была заново испытана, и Америка приняла вызов. Воля народа была услышана, и воля народа была учтена", – заявил в своей речи Байден.

Демократ выразил благодарность всем присутствующим, среди которых также были представители Республиканской партии. Имя своего предшественника Дональда Трампа глава государства упоминать не стал. В обращении к нации лидер заявил, что знает о "стойкости американской нации и Конституции США".

"Я только что принес священную клятву, которую дал каждый из этих патриотов. Клятва, которую впервые принес Вашингтон. Но история Америки зависит не от кого-либо из нас, не от некоторых из нас, а от всех нас. От нас, людей , которые ищут более совершенный союз. Это великая нация", – заявил Байден.

Байден в инаугурационной речи объявил минуту молчания в память об умерших от СOVID-19, заявив, что американцы столкнулись с историческими трудностями. Также лидер пообещал стать "президентом для всей страны", включая ту часть населения, которая не поддержала его в прошедших выборах.

Стоит отметить, что избранный президент не стал упоминать своего предшественника Дональда Трампа в своей речи. Как отметили в CNN, лидер решил воздержаться от произнесения имени предыдущего президента, так как последний не стал присутствовать на торжественной церемонии.