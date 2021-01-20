Первая женщина в истории США стала вице-президентом

Харрис приняла присягу

Камала Харрис вступила в должность вице-президента США.

Таким образом, она стала первой женщиной, первым чернокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения, избранным на эту должность.

Трансляцию с инаугурации Джо Байдена ведет "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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