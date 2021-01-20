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Камала Харрис вступила в должность вице-президента США.
Таким образом, она стала первой женщиной, первым чернокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения, избранным на эту должность.
Трансляцию с инаугурации Джо Байдена ведет "Утро.ру".
Российский "Газпром" не будет испытывать проблем даже при остановке проекта, так как Европа оплатит топливо из любой трубы
Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам