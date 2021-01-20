Китай нанес последний удар по администрации Трампа

Китай нанес последний удар по администрации Трампа
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Пекин ответил на провокационные выпады Белого дома

Власти Китая приняли решение о введении персональных санкционных мер в отношении 28 граждан Соединенных Штатов. Под рестрикции попали Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря при Дональде Трампе, а также Питер Наварро, советник экс-президента США по торговле, говорится в заявлении китайского МИД, опубликованном 20 января.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что введенные санкции стали ответом на нарушение суверенитета КНР и безответственные действия Соединенных Штатов по вопросам, связанным с Китаем. В списке оказались также Роберт О’Брайен, Стивен Бэннон, Джон Болтон и остальные представители администрации Трампа.

"За последние несколько лет некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, исходя из своих эгоистичных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, не проявляя уважения к интересам китайского и американского народов, спланировали, продвинули и осуществили серию безумных шагов, серьезно вмешались во внутренние дела Китая, подорвали интересы Китая, оскорбили китайский народ и подорвали китайско-американские отношения", - говорится в заявлении ведомства.

В сообщении МИД указывается, что китайское правительство таким образом намерено защитить государственный суверенитет, а также безопасность и национальные интересы страны.

Ранее представитель администрации Трампа Мэтью Потингер заявил о лабораторном происхождении COVID-19, который, по мнению Белого дома, распространила китайская сторона.

Егор МАЛКОВ

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