Европарламент намерен остановить строительство "Северного потока - 2"

Европарламент намерен остановить строительство "Северного потока - 2"
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Также руководство ЕС призывают ввести новые санкции против России

Европейский парламент намерен потребовать от Европейского союза предпринять меры для остановки строительства "Северного потока – 2" и ввести новые санкции против России. Основанием для этого они указали задержание Алексея Навального в Москве. 

Немецкое издание Der Spiegel получило в распоряжение проект резолюции, которую планируют рассмотреть в ЕП в четверг. Ее собираются поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Персональные санкции призывают принять против "физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту оппозиционера", российских олигархов, а также "медиапропагандистов", пишет издание. Они будут предусматривать заморозку активов в Европе, а также запрет на въезд страны союза. 

В Европарламенте отметили, что остановка строительства "Северного потока – 2" – это самый мощный аргумент, которым они обладают против России. 

"И проект "Северный поток 2" потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает", – заявил глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

В случае, если проект резолюции примут, то санкции не будут введены автоматически – их могут принять только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС, пишет РИА "Новости". 

Однако в Германии настаивают, что "Северный поток – 2" является исключительно экономическим проектом, связывать с политикой его не намерены. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Северный поток-2" достроят и заморозят - экономист

Российский "Газпром" не будет испытывать проблем даже при остановке проекта, так как Европа оплатит топливо из любой трубы

"Похороны Трампа": в США прошла инаугурация Байдена

Демократ стал 46-ым по счету американским президентом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей