В Киеве призвали показать Москве "зубы"

Незалежной нужно выделять на вооружение три-четыре миллиарда долларов, чтобы показать России – Украина может представлять опасность. Такое заявление сделал писатель и военный эксперт Валентин Бадрак.

Более того, эксперт полагает, что три-четыре миллиарда долларов – это минимум того, что должен Киев тратить на оружие. По мнению Бадрака, если бы такие средства действительно выделялись, то уже через пять лет Украина могла бы показать России, чего она стоит, а заодно, обзавелась бы ракетами.

Писатель в эфире Apostrophe TV уточнил, что он слышал о ракете дальностью 500 км. Однако при политической воле властей страны можно было бы создать оружие, которое бы могло пролететь полторы тысячи километров.

"И можно было достать до Кремля ракетой",

– цитирует Бадрака РИА "Новости".

Эксперт уверен, что Украина, обладая такими мощными ракетами, могла бы изменить тон переговоров с Россией.

Несмотря на подобные заявления, Незалежной остается лишь мечтать о подобных ракетах. Ведь даже у самого грозного украинского оружия, которым Киев пугал Москву, обнаружились серьезные проблемы. Ракета, которая якобы может достать до Крымского моста, оказалась "сырой", ее нужно ремонтировать и заново проводить все испытания. Да и в целом, украинская военная промышленность оставляет желать лучшего.