На Украине захотели достать до Кремля ракетой

На Украине захотели достать до Кремля ракетой
Кадр youtube.com
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В Киеве призвали показать Москве "зубы"

Незалежной нужно выделять на вооружение три-четыре миллиарда долларов, чтобы показать России – Украина может представлять опасность. Такое заявление сделал писатель и военный эксперт Валентин Бадрак. 

Более того, эксперт полагает, что три-четыре миллиарда долларов – это минимум того, что должен Киев тратить на оружие. По мнению Бадрака, если бы такие средства действительно выделялись, то уже через пять лет Украина могла бы показать России, чего она стоит, а заодно, обзавелась бы ракетами. 

Писатель в эфире Apostrophe TV уточнил, что он слышал о ракете дальностью 500 км. Однако при политической воле властей страны можно было бы создать оружие, которое бы могло пролететь полторы тысячи километров. 

"И можно было достать до Кремля ракетой",

цитирует Бадрака РИА "Новости". 

Эксперт уверен, что Украина, обладая такими мощными ракетами, могла бы изменить тон переговоров с Россией. 

Несмотря на подобные заявления, Незалежной остается лишь мечтать о подобных ракетах. Ведь даже у самого грозного украинского оружия, которым Киев пугал Москву, обнаружились серьезные проблемы. Ракета, которая якобы может достать до Крымского моста, оказалась "сырой", ее нужно ремонтировать и заново проводить все испытания. Да и в целом, украинская военная промышленность оставляет желать лучшего. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Как быстро хохлопия превратится в пустыню с зомби обезьянами?
Гость
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Гость
Вам Чернобыля мало ?
Дак они всей радой в Припять на подзарядку гоняют
Гость
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Вам Чернобыля мало ?
Гость
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А штаны у хохлов при этом не треснут??!!
Гость
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ОПЯТЬ ОБКУРИЛИСЬ В РАДЕ - РАКЕТЫ ИМ ПРИВИДИЛОСЬ - СТРАНА В НИЩИТЕ И В ДОЛГАХ А ВЛАСТЬ ЖИРУЕТ
Гость
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Селитра от спичек дешевле.
Гость
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Начинает байдак не с этого, с начала нужно узнать стоимость постройки бункера или он надеется что с каспия ни чего не прилетит к нему.... думаю ярдов 10 он может потратить на бункер, если они у него есть конечно...
Гость
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"И можно было достать до Кремля ракетой" - отчаяный дядька)))
Интересно, когда хохлы пуляли своей мегаракетой ини так-же как со своим суперминометом во все стороны разбегались от греха?
Гость
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Бардак дурак-<цензура> или родом так?
Серж
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и это страна, в кторой каждая третья грывна уходит на погашение долгов... ))
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