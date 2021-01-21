Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена
Джо Байден. Фото: Saul Loeb/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не собирается вмешиваться в вопрос о дальнейших действиях по импичменту экс-главы государства Дональда Трампа. Такое заявление сделала пресс-секретарь администрации лидера Джен Псаки.

Как отметила официальный представитель Белого дома, техническая сторона вопроса с особенностями процедуры останется за Сенатом. Такой же подход президент намерен задействовать и в случае с Конгрессом, члены которого обязаны выполнять свои "конституционные обязательства" в отношении бывшего лидера.

Пресс-секретарь добавила, что избранный лидер выступал соперником Трампа на ноябрьских выборах, считая кандидатуру Трампа непригодной еще до штурма Капитолия.

В настоящее время Байден не собирается звонить своему предшественнику, передает "Интерфакс".

В первый день своего президентства демократ отменил несколько указов, принятых его предшественником. Так, Байден одобрил возвращение Штатов в ВОЗ, из которой США ранее вышли после того, как администрация Трампа обвинила Китай в сокрытии масштабов коронавирусной эпидемии.

Президент одобрил возвращение Вашингтона в Парижский договор по климату, а также подписал указ об отмене строительства стены на мексиканской границе, остановив действие режима ЧС в регионе, что ранее позволяло администрации Белого дома перенаправлять выделяемые бюджетом средства на решение проблемы с беженцами из Латинской Америки.

Кроме того, американский лидер подписал указ, отменяющий введенные ранее ограничения на въезд в Штаты для жителей Ближнего Востока, передает РИА Новости.

Российский МИД направил администрации Байдена предложение о продлении ДРСМД сроком на пять лет после вступления избранного лидера в должность. 

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
У России страх что ли Постоянно хотят продлить ДРСМД
нет, просто здравый смысл, который напрочь отсутствует у таких как ты
Гость
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У России страх что ли Постоянно хотят продлить ДРСМД
Гость
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ждем наступления президента на взбунтовавшиеся племена
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