Бывший президент Америки емко высказался напоследок

Вчера состоялась инаугурация нового лидера США Джо Байдена. По традиции покинувший этот пост Дональд Трамп оставил записку своему преемнику. Недавно в соцсетях стали распространять предполагаемый текст документа.



Так, согласно неофициальным источникам, в послании была всего одна фраза: "Джо, ты знаешь, что я победил". Фотографию документа распространяют в "Твиттер" и других соцсетях.

Trump reportedly left a note for Biden..do you think it was this? 😆 pic.twitter.com/DPj8AYa2rH — Lidia Curanaj (@LidiaNews) January 20, 2021

Впрочем, пока нет никаких серьезных подтверждений достоверности этого текста.

Напомним, согласно устоявшейся традиции, при смене администрации в Белом доме бывшие высокопоставленные госслужащие и официальные лица оставляют записки своим преемникам. Так сделал и Трамп, а также бывший вице-президент США Майк Пенс и экс-первая леди Мелания Трамп. Сам Байден отказался раскрывать подробности письма предшественника.

К слову, недавно сообщалось о первых решениях Байдена в кресле президента. Так, демократ уже отменил несколько указов, принятых его предшественником. Среди прочего, Байден одобрил возвращение Штатов в ВОЗ.