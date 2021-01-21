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Вчера состоялась инаугурация нового лидера США Джо Байдена.
По традиции покинувший этот пост Дональд Трамп оставил записку своему
преемнику. Недавно в соцсетях стали распространять предполагаемый текст
документа.
Так, согласно неофициальным источникам, в послании была всего одна фраза: "Джо, ты знаешь, что я победил". Фотографию документа распространяют в "Твиттер" и других соцсетях.
Trump reportedly left a note for Biden..do you think it was this? 😆 pic.twitter.com/DPj8AYa2rH— Lidia Curanaj (@LidiaNews) January 20, 2021
Впрочем, пока нет никаких серьезных подтверждений достоверности этого текста.
Напомним, согласно устоявшейся традиции, при смене администрации в Белом доме бывшие высокопоставленные госслужащие и официальные лица оставляют записки своим преемникам. Так сделал и Трамп, а также бывший вице-президент США Майк Пенс и экс-первая леди Мелания Трамп. Сам Байден отказался раскрывать подробности письма предшественника.
К слову, недавно сообщалось о первых решениях Байдена в кресле президента. Так, демократ уже отменил несколько указов, принятых его предшественником. Среди прочего, Байден одобрил возвращение Штатов в ВОЗ.
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