Вчера состоялась инаугурация нового лидера США Джо Байдена. По традиции покинувший этот пост Дональд Трамп оставил записку своему преемнику. Недавно в соцсетях стали распространять предполагаемый текст документа.



Так, согласно неофициальным источникам, в послании была всего одна фраза: "Джо, ты знаешь, что я победил". Фотографию документа распространяют в "Твиттер" и других соцсетях.

