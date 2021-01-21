Украина запретила Медведчуку летать в Россию

Киев недоволен действиями политика в сфере обмена пленных с Донбассом

Главая политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук теперь не сможет летать в Россию. Об этом сообщил его соратник, депутат Верховной рады Илья Кива.

Как написал политик в телеграм-канале, госавиаслужба Незалежной поручила закрыть небо для самолетов, которые использует Медведчук. 

"Идиоты!!! Медведя уже не остановить, победа будет за нами!" – написал Кива. 

Ранее МИД Украины пришел в ярость из-за решения России передать Медведчуку, а не Киеву пленных, удерживаемых Донбассом, передает Lenta.ru. 

Полина ИВАНОВА

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