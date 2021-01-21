Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
707 новости
Главая политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук теперь не сможет летать в Россию. Об этом сообщил его соратник, депутат Верховной рады Илья Кива.
Как написал политик в телеграм-канале, госавиаслужба Незалежной поручила закрыть небо для самолетов, которые использует Медведчук.
"Идиоты!!! Медведя уже не остановить, победа будет за нами!" – написал Кива.
Ранее МИД Украины пришел в ярость из-за решения России передать Медведчуку, а не Киеву пленных, удерживаемых Донбассом, передает Lenta.ru.
Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства
Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм