Киев недоволен действиями политика в сфере обмена пленных с Донбассом

Главая политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук теперь не сможет летать в Россию. Об этом сообщил его соратник, депутат Верховной рады Илья Кива.

Как написал политик в телеграм-канале, госавиаслужба Незалежной поручила закрыть небо для самолетов, которые использует Медведчук.

"Идиоты!!! Медведя уже не остановить, победа будет за нами!" – написал Кива.

Ранее МИД Украины пришел в ярость из-за решения России передать Медведчуку, а не Киеву пленных, удерживаемых Донбассом, передает Lenta.ru.