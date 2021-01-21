Киргизия осталась без правительства

Назначен исполняющий обязанности премьера страны

Правительство Киргизии сложило полномочия. Об этом говорится в указе и.о.президента Республики Таланта Мамытова.

Глава кабинета министров освобожден с должности по его же заявлению. Этот документ был подан после опубликования результатов выборов президента страны.

Правительство в полном составе признано ушедшим в отставку. Исполнять обязанности руководителя кабмина будет вице-премьер Артем Новиков, сказано в постановлении.

Министры будут работать до тех пор, пока не будет подобран новый состав правительства. таков закон Республики, отмечает RT.

Ранее ЦИК Киргизии объявил итоги президентстких выборов. Победил Садыр Жапаров, за него  проголосовали миллион граждан страны.

Полина ДОРОЖКИНА

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