Преемника Меркель раскритиковали в Германии за симпатию к России

Преемника Меркель раскритиковали в Германии за симпатию к России
Армин Лашет. Фото: Marcel Kusch/dpa/www.globallookpress.com
От немецкого политика требуют более жесткого курса

Избранный на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет должен определиться: или он дружит с Россией, или защищает интересы Европы. Об этом заявила глава партии Зеленых в Германии Анналена Бэрбок.

По ее убеждению, новое правительство Германии должно иметь более выраженный "проевропейский профиль" и занимать четкую позицию по отношению к "автократическим режимам". Пока же, по словам Бэрбок, Лашет слишком "дружелюбно" отзывается о России, в том числе поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2".

По мнению Бэрбок, этот проект представляет угрозу для восточноевропейских соседей Германии, а для Украины он вообще "фатален", поэтому от его реализации нужно отказаться, передает "Шпигель".

На днях в Германии прошли выборы председателя правящей партии. Лидером ХДС стал глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Если в сентябре 2021 г. партия под его руководством выиграет парламентские выборы, то Лашет станет новым канцлером ФРГ вместо Ангелы Меркель.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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На кой России содержать Украину, которая гадит в наш адрес и еще и оплачивать ее содержание посредством транзита газопровода... Не хило Гейевропейцы устроились...Понятно они не хотят брать на содержание антироссийской Украины, идеально, чтобы Россия сама содержала ее.. Кто не понимает, вокруг этого весь сыр-бор..
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