Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с Байденом

Для личного контакте глав государств должны возникнуть предпосылки, которых пока нет

Накануне Джо Байден официально стал президентом США. В связи со сменой руководства Белого дома встал вопрос о том, встретится ли любимец американцев с главой РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков отметил, что пока речи о встрече двух президентов не идет. К тому же, общение политиков вживую сейчас приостановлено по всему миру из-за коронавируса. 

Отдельных контактов тоже не планируется, так как для них нет предпосылок, передает РИА "Новости". 

Впрочем, Россия ждет от Байдена реакции на вопрос о продлении СНВIII.

Полина ИВАНОВА

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