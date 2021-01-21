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Накануне Джо Байден официально стал президентом США. В связи со сменой руководства Белого дома встал вопрос о том, встретится ли любимец американцев с главой РФ Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков отметил, что пока речи о встрече двух президентов не идет. К тому же, общение политиков вживую сейчас приостановлено по всему миру из-за коронавируса.
Отдельных контактов тоже не планируется, так как для них нет предпосылок, передает РИА "Новости".
Впрочем, Россия ждет от Байдена реакции на вопрос о продлении СНВIII.
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