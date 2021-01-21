"Патриоты России" решили объединиться со "Справедливой Россией" и "За правду"

"Патриоты России" решили объединиться со "Справедливой Россией" и "За правду"
Фото: patriot-rus.ru
В России появится новая политическая сила

Партия "Патриоты России" объединится со "Справедливой Россией" и "За правду". Такое решение было принято на заседании политсовета партии в четверг, 21 января.

"Патриоты России" считают необходимым поддержать предложение о создании новой политической силы – партии, объединяющей всех, кто считает себя истинным патриотом нашей страны",

говорится в политическом заявлении политсовета. "Патриоты России" отметили, что готовы видеть в своих рядах представителей и других партий и общественных объединений, в том числе коммунистических, социал-демократических и пр. Главное, чтобы всех объединяла общее понимание – процветание страны и забота о будущем российского народа должны быть выше личных и даже партийных интересов.

Съезд партии "Патриоты России", на котором будет утверждено решение об объединении с другими партиями, назначен на 22 февраля 2021 года. Затем документы будут направлены в Минюст.

Ранее стало известно об объединении "Справедливой России и "За правду".

Партия "Патриоты России" создана в апреле 2005 года. Ее лидером является Геннадий Семигин.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей