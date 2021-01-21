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Перекрытие Северо-Крымского канала стало необдуманным шагом украинских властей, нацеленным на возвращение Крыма в состав Незалежной. Такое заявление сделал обозреватель китайского издания Sohu.
Как отмечает издание, до 2014 года канал обеспечивал более 80% пресной воды для крымчан. Киев же попытался еще сильнее усугубить положение жителей, осознавая, что из-за своих особенностей Крым исторически испытывал некоторые проблемы с водой.
Действия украинской стороны в отношении своих бывших соотечественников привели к тому, что Москва теперь вынуждена решать вопрос с водоснабжением на полуострове – мировое сообщество проигнорировало вопиющую ситуацию. За это время успели проложить новый водопровод к Севастополю, а в Крыму готовятся к строительству опреснительных станций, передает "ПолитРоссия".
Как пишет обозреватель, в ответ украинская сторона пообещала всячески воспрепятствовать созданию установок, выразив крайнее возмущение.
"Украина поступила по отношению к своим бывшим гражданам как настоящий оборотень", – заявляет журналист.
Ранее экс-глава украинского МИД Владимир Огрызко заявил, что таким образом Киев доводит до крымчан ошибочность решения о воссоединении с Россией, пытаясь заставить жителей полуострова "передумать".
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