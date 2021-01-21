СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма

СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Незалежная войдет в историю как государство, которое пыталось лишить людей главного источника жизни

Перекрытие Северо-Крымского канала стало необдуманным шагом украинских властей, нацеленным на возвращение Крыма в состав Незалежной. Такое заявление сделал обозреватель китайского издания Sohu.

Как отмечает издание, до 2014 года канал обеспечивал более 80% пресной воды для крымчан. Киев же попытался еще сильнее усугубить положение жителей, осознавая, что из-за своих особенностей Крым исторически испытывал некоторые проблемы с водой.

Действия украинской стороны в отношении своих бывших соотечественников привели к тому, что Москва теперь вынуждена решать вопрос с водоснабжением на полуострове – мировое сообщество проигнорировало вопиющую ситуацию. За это время успели проложить новый водопровод к Севастополю, а в Крыму готовятся к строительству опреснительных станций, передает "ПолитРоссия".

Как пишет обозреватель, в ответ украинская сторона пообещала всячески воспрепятствовать созданию установок, выразив крайнее возмущение.

"Украина поступила по отношению к своим бывшим гражданам как настоящий оборотень", – заявляет журналист.

Ранее экс-глава украинского МИД Владимир Огрызко заявил, что таким образом Киев доводит до крымчан ошибочность решения о воссоединении с Россией, пытаясь заставить жителей полуострова "передумать".

Егор МАЛКОВ

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Гость
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«стоп российский че то там» тебя мало дерут что ли <цензура> амерский? <цензура> на хъй с российского сайта гонъон штопаный, проститутка.
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Почти с 2003 года от событий на Тузле фсбшное быдло работало над мозгами крымяан.
А вы своей задницей думали когда воровали Крым?
Или вы может быть думали что Украина будет вам будет помогать воровать у себя территории?
При отсутствии воды, которая так необходима для жизни на земле скрепы уже не работают.
Многие из крымчан начинают прозревать.
Скоро они будут вас pidorov будут гнать из Крыма через ваш мост, что искры из под ног будут лететь.
Влажные мечты бесноватого укропитека)))
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
Гость
Звериная ненависть рагулей к крымчанам только уменьшает и без того призрачные шансы на оккупацию Крыма Украиной! Планируемые массовые убийства крымчан рагулями - лучшая прививка от охохлячивания!
Почти с 2003 года от событий на Тузле фсбшное быдло работало над мозгами крымяан.
А вы своей задницей думали когда воровали Крым?
Или вы может быть думали что Украина будет вам будет помогать воровать у себя территории?
При отсутствии воды, которая так необходима для жизни на земле скрепы уже не работают.
Многие из крымчан начинают прозревать.
Скоро они будут вас pidorov будут гнать из Крыма через ваш мост, что искры из под ног будут лететь.
Гость
Ответить
Звериная ненависть рагулей к крымчанам только уменьшает и без того призрачные шансы на оккупацию Крыма Украиной! Планируемые массовые убийства крымчан рагулями - лучшая прививка от охохлячивания!
Гость
Ответить
Крым путину не нужен был (готовили Новороссийск) для флота.Ему намекнули:" володя, тебя народ не поймет!"
Гость
Ответить
А может России построить перед границей с Украиной громадное водохранилище на Днепре или канал сделать и перенаправить на полив сельхоз земель. А на Украину уменьшить объем воды в разы пока не одумаются. Интересна будет реакция Запада.
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