Европейский суд встал на сторону России по иску Грузии

Претензии Тбилиси к Москве отклонены

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск Грузии к России в связи с событиями в Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Претензии Тбилиси признаны необоснованными.

Рассмотрение дела шло почти 12 лет. Но наконец ЕСПЧ пришел к выводу, что на Россию нельзя возлагать ответственность за события 8-12 августа 2008 г. во время отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии в соответствии с Конвенцией о защите прав человека.

"Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года",

– сообщили в Минюсте РФ. В ведомстве отметили, что утверждения грузинской стороны о том, что российские войска появились на территории Южной Осетии еще до нападения армии Грузии, в ЕСПЧ также не поддержали.

Вооруженная атака Тбилиси на Цхинвал произошла в ночь на 8 августа 2008 года. Предотвратить захват Южной Осетии грузинскими войсками помогла Россия. После этого Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси разорвал с ней дипломатические отношения. В декабре 2020 г. президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась за возобновление диалога с РФ.