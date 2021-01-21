Европейский суд встал на сторону России по иску Грузии

Европейский суд встал на сторону России по иску Грузии
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Претензии Тбилиси к Москве отклонены

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск Грузии к России в связи с событиями в Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Претензии Тбилиси признаны необоснованными.

Рассмотрение дела шло почти 12 лет. Но наконец ЕСПЧ пришел к выводу, что на Россию нельзя возлагать ответственность за события 8-12 августа 2008 г. во время отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии в соответствии с Конвенцией о защите прав человека.

"Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года",

сообщили в Минюсте РФ. В ведомстве отметили, что утверждения грузинской стороны о том, что российские войска появились на территории Южной Осетии еще до нападения армии Грузии, в ЕСПЧ также не поддержали.

Вооруженная атака Тбилиси на Цхинвал произошла в ночь на 8 августа 2008 года. Предотвратить захват Южной Осетии грузинскими войсками помогла Россия. После этого Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси разорвал с ней дипломатические отношения. В декабре 2020 г. президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась за возобновление диалога с РФ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Мощный <цензура> у ЕСПЧ, генехцвале, не подавитесь. В суд подайте, межгалактический.
Раз уж ЕСПЧ берёт на себя функции мирового судьи, то помимо Грузии следовало бы обратить внимание на все случаи бездоказательного обвинения России и наложения на неё санкций: за сбитый самолёт на Донбассом, за Крым, население которого Украина лишила питьевой воды, за вмешательство в американские выборы, за строительство Северного потока-2 и многое другое. ЕСПЧ, с высоты своего положения мог бы обратить внимание отдельных стран и должностных лиц на бездоказательность выдвигаемых обвинений, приводящих к нарушению прав человека.
Гость
Ответить
Носатый, ты баран горный, сравни свой кортый маленькый страна и ту державу на которую ты обсосъ тут блеешь, хотя бы размеры, дошло дебил?
Гость
Ответить
Гость
Ну чой носатыя, соснули! <цензура> черножопые во главе с галстугожором развязали войну, а как получили люлей, то сразу в ЕСПЧ ломанулись.
та не волнуйся ты так - угандошим мы еще вашу обитель зла, не переживай.
Гость
Ответить
Ну чой носатыя, соснули! <цензура> черножопые во главе с галстугожором развязали войну, а как получили люлей, то сразу в ЕСПЧ ломанулись.
Гость
Ответить
Не уволят, взорвут на хъй, обвинят Россию, отомстила за то что не обвинили!
Гость
Ответить
Походу им что-то шепнули на ушко! Закупаемся попкорном и сморим что будет дальше. Либо судей отстранят, либо ЕСПЧ уволят в полном составе.
Гость
Ответить
Ну спасибо хоть не стали обвинять русских в том чего не было.
По какой-то странной причине ЕСПЧ отказывается рассматривать иски осетин против Грузии. Например, есть достоверные данные (видеозапись) о том как грузинский танк расстреливает гражданскую машину вместе с сидящими там людьми.
Таким делам хода нет.
Гость
Ответить
Мощный <цензура> у ЕСПЧ, генехцвале, не подавитесь. В суд подайте, межгалактический.
Гость
Ответить
Т.е. еще через 5-6 лет ЕСПЧ и хохлам про Донбас тоже самое скажет?)))
Гость
Ответить
о как, а как-же на каждый чих Россия виновата????
1 2
новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей