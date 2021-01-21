Применяемый в РФ препарат от коронавируса могут производить в ФРГ

Германия готова использовать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" и даже наладить ее производство у себя, но есть препятствие – пока препарат не зарегистрирует Европейское медицинское агентство, Германия не вправе принимать такое решение. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг, 21 января.

По словам немецкого лидера, она уже обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и подтвердила готовность сотрудничать по данному вопросу, несмотря на серьезные политические разногласия.

"Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре",

– приводит РИА "Новости" слова Меркель.

По мнению канцлера, российская вакцина "Спутник V" – это "хорошая вещь", которая может помочь европейцам преодолеть пандемию. Поэтому единственное условие для закупки российского препарата Германией – одобрение европейского регулятора.

Ранее стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Представители Венгрии, уже изучившие препарат, рекомендовали ЕС разрешить его к применению.

Кроме того, сегодня российскую вакцину зарегистрировали в Объединенных Арабских Эмиратах. Это очередная крупная победа после регистрации препарата в Аргентине. Одобрение препарата в ОАЭ, качество медицины и высокие регуляторные стандарты которых ценят многие страны, – важный шаг для его распространения на всем Ближнем Востоке.

Венгрия, в свою очередь, стала первой страной Евросоюза, одобрившей "Спутник V". Позиция Будапешта демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности препарата на уровне более чем 90% партнерами.

ОАЭ – третье государство, где проводились клинические исследования российской вакцины, что таким образом доказывает ее эффективность и безопасность. Между Россией и Арабскими Эмиратами сохраняется высокий уровень партнерских отношений, а осуществление многих проектов, в том числе и сотрудничество в области эпидемиологической безопасности, стало возможным благодаря визиту Владимира Путина в 2019 году.

Стоит отметить, что значимую роль в регистрации вакцины сыграло сотрудничество РФПИ с ОАЭ. Фонд поддержал разработку вакцины и теперь работает над ее международным продвижением.