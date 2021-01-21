На Украине готовятся к встрече Байдена с Зеленским

В скором времени должен состояться телефонный разговор двух президентов

Украина работает над приглашением Джо Байдена, накануне вступившего на должность президента США, в Киев. Встреча американского лидера с Владимиром Зеленским станет одним из первых вопросов, с которого планируется начать диалог с администрацией Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщил украинский посол в США Владимир Ельченко.

Дипломат отметил, что визит – лучшая возможность наладить личные связи. Также не исключено, что в Соединенные Штаты отправится президент Украины. Однако перед встречей политикам сперва необходимо поговорить по телефону. По словам Ельченко, диалог Байдена и Зеленского должен состояться совсем скоро.

Посол добавил, что Украина продолжает поддерживать контакт с США – страны проводят совместные заседания дистанционно. Новая администрация, в первую очередь, займется борьбой с коррупцией и реформой судебной системы, заключил Ельченко в разговоре с "Укринформ".

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