На Украине готовятся к встрече Байдена с Зеленским

На Украине готовятся к встрече Байдена с Зеленским
Джо Байден. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В скором времени должен состояться телефонный разговор двух президентов

Украина работает над приглашением Джо Байдена, накануне вступившего на должность президента США, в Киев. Встреча американского лидера с Владимиром Зеленским станет одним из первых вопросов, с которого планируется начать диалог с администрацией Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщил украинский посол в США Владимир Ельченко.

Дипломат отметил, что визит – лучшая возможность наладить личные связи. Также не исключено, что в Соединенные Штаты отправится президент Украины. Однако перед встречей политикам сперва необходимо поговорить по телефону. По словам Ельченко, диалог Байдена и Зеленского должен состояться совсем скоро.

Посол добавил, что Украина продолжает поддерживать контакт с США – страны проводят совместные заседания дистанционно. Новая администрация, в первую очередь, займется борьбой с коррупцией и реформой судебной системы, заключил Ельченко в разговоре с "Укринформ".

Какие решения Байден принял сразу после инаугурации, ранее писало "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Подготовка состоит в том что Клоуну моют жъопъу видимо и наряжают как нефесту для первой брачной ночи. Праздник у какелов: свадьбище!
Гость
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78 - деменция.Нет - Президенция!
Гость
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Спину разминают.
Гость
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россияне. говорят ваш посол вручил нашему президенту ключи от всех подъездов россии
так что готовьтесь - скоро приедет какать у вас :)))))
Гость
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Хохлы, летом ждите Вику с демократизатором.
Garry
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Сейчас Зеленский заплатки на колени нашьет и будет готов к встрече, ему много придется на коленях за Байденом ползать.
Гость
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"совсем скоро" - это, примерно, никогда
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