Байдену рекомендовали смириться с провалом санкций против России

Развитие российско-американских торговых отношений пойдет на пользу всем, считают во Франции

Новому президенту США Джо Байдену придется признать, что санкционная политика Запада в отношении России не сработала. Так считает французский эксперт по международным делам, преподаватель Парижского института политических исследований Рено Жирар.

В последнее время различные ограничительные меры были очень популярны в Вашингтоне, однако американская администрация вряд ли четко понимала реальное положение дел в международной политике. С приходом в Белый дом Байдена все должно измениться, считает французский политолог.

"Вашингтону придется осознать, что политика санкций против Москвы не сработала",

– говорит Жерар в статье для газеты Figaro.

По его мнению, рассчитывать на то, что к власти в России придет прозападный политик, не приходится. Поэтому, если Байден хочет хоть как-то взаимодействовать с Москвой, ему придется идти на дипломатические компромиссы и развивать торговлю с РФ.

В числе глобальных проблем, решению которых будет способствовать объединение усилий РФ и США, Жирар считает борьбу с радикальным исламизмом и разоружение, передает РИА "Новости".

Байден вступил в должность президента США накануне, 20 января. Первым делом он отменил ряд решений Дональда Трампа. Москва, со своей стороны, сразу подняла вопрос о продлении Договора СНВ-3.